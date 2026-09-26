„Zwischen zwei Welten – Kinder im medialen Zeitalter“Informations- und Mitmachabend mit Astrid und Wilfried Brüning am27. Oktober in Altenkirchen

Digitale Medien gehören längst zum Alltag. Auch Kinder kommen schon früh mit Smartphones, sozialen Netzwerken, Messengern und Onlinespielen in Berührung. Doch was bedeutet das für ihre Entwicklung? Und welche Auswirkungen haben digitale Medien auf das kindliche Gehirn?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Vortrag „Zwischen zwei Welten – Kinder im medialen Zeitalter“ am Dienstag, 27. Oktober 2026, um 18:30 Uhr in der Stadthalle Altenkirchen (Einlass um 18 Uhr).Die Referenten Astrid und Wilfried Brüning, bekannt durch den Film „Wege aus der Brüllfalle“, geben Einblicke in Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Sie zeigen auf, was die Gehirnentwicklung von Kindern fördert und welche Einflüsse ihr möglicherweise schaden.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein kurzweiliger Abend mit spannenden Experimenten, Mitmachaktionen und Unterhaltung. Der Vortrag bietet Gelegenheit, sich mit den Herausforderungen des Medienzeitalters auseinanderzusetzen und neue Impulse für den Umgang mit digitalen Medien im Familienalltag mitzunehmen.

Veranstalter sind die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, der Caritasverband Rhein-Sieg e. V. und die Grundschule Weyerbusch in Kooperation miteinander.

Der Eintritt ist frei.