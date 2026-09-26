Oktobermarkt in Horhausen: Herbstmarkt und Wohnmesse laden am Sonntag ein

HORHAUSEN. Am Sonntag, 25. Oktober 2026, verwandelt sich die Ortsmitte von Horhausen wieder in einen Treffpunkt für Besucher aus der gesamten Region. Von 11 bis 17 Uhr findet der traditionelle Oktobermarkt statt. Gleichzeitig öffnet die Messe „Westerwälder Haus & Wohnen“ im Kaplan-Dasbach-Haus.

Auf dem Oktobermarkt erwartet die Gäste eine Mischung aus regionalen Produkten, Handwerkskunst, kulinarischen Angeboten und Unterhaltung. An den Ständen werden unter anderem Honig, Dekorationsartikel, Schmuck, Pflanzen und handgefertigte Produkte angeboten.

Auch für Kinder ist gesorgt. Geplant sind unter anderem eine Hüpfburg und die Möglichkeit zum Keramikbemalen. Darüber hinaus präsentieren sich Polizei, Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz und geben Einblicke in ihre Arbeit.

Informationen rund um Bauen, Wohnen und Energie

Parallel zum Markt findet im Kaplan-Dasbach-Haus die Westerwälder Messe „Haus & Wohnen“ statt. Dort informieren Fachbetriebe unter anderem über moderne Heiztechnik, Energieberatung, Haustechnik und Einrichtungsmöglichkeiten.

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld informiert zudem über Fördermöglichkeiten. Weitere Beratungsangebote beschäftigen sich mit Pflege und Betreuung.

Der Eintritt zur Wohnmesse ist kostenfrei.

Veranstalter ist die Ortsgemeinde Horhausen. Schirmherr des Oktobermarktes ist Bürgermeister Fred Jüngerich.

Die Veranstaltung im Überblick

Datum: Sonntag, 25. Oktober 2026

Uhrzeit: 11 bis 17 Uhr

Ort: Ortsmitte Horhausen und Kaplan-Dasbach-Haus

Quelle: Ortsgemeinde Horhausen, offizielle Veranstaltungsankündigung vom 13. Oktober 2026.