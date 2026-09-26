Gasgeruch in Wissen: Feuerwehr evakuiert Mehrparteienhaus in der Weststraße

WISSEN. Zum Glück offensichtlich doch kein Gasaustritt – so das Resümee eines Feuerwehreinsatzes am Freitagabend.

Gegen 19 Uhr war die Freiwillige Feuerwehr Wissen alarmiert worden: Gasgeruch in der Umgebung eines Gebäudekomplexes in der Weststraße.

Umgehend nach ihrem Eintreffen machten sich die Rettungskräfte auf die Suche nach dem Grund der Meldung. Parallel dazu wurde das Mehrparteienhaus evakuiert. Die Bewohner beobachteten das Geschehen dann von der gegenüberliegenden Straßenseite aus.

Eine eingehende Durchsuchung des Gebäudes brachte jedoch keine Erkenntnisse darüber, ob und wo Gas ausgeströmt sein könnte. Auch die Profis von den Stadtwerken, die kurz darauf eintrafen, kamen zu keinem Ergebnis.

Nach einer knappen Stunde konnten die 20 Feuerwehrleute unter der Einsatzleitung des stellvertretenden Wehrführers Andreas Mai wieder abrücken.

(bt)

Fotos: Bernhard Theis