Gefälschter Führerschein und Cannabis: Riskantes Fahrmanöver auf der A48

Pritschenwagen muss auf Standstreifen ausweichen – Polizei Betzdorf sucht wichtige Zeugen

HÖHR-GRENZHAUSEN. Ein gefährlicher Spurwechsel auf der Autobahn 48 hat am Samstagmorgen (24. Oktober 2026) eine Polizeikontrolle ausgelöst. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein 25-jähriger Autofahrer einen gefälschten Führerschein vorlegte und unter dem Einfluss von Cannabis stand. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die durch das Fahrmanöver unmittelbar gefährdet wurden.

Pritschenwagen muss auf Standstreifen ausweichen

Gegen 8.45 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung auf der A48 in Fahrtrichtung Koblenz, kurz vor der Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen, einen riskanten Spurwechsel.

Nach Angaben der Polizei wechselte der 25-Jährige plötzlich vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Dort war zu diesem Zeitpunkt ein orangefarbener Pritschenwagen mit Anhänger unterwegs.

Dessen Fahrer konnte einen Zusammenstoß nur verhindern, indem er auf den Standstreifen auswich.

Gefälschter Führerschein bei Kontrolle entdeckt

Im Anschluss kontrollierten die Beamten den 25-Jährigen in Höhr-Grenzhausen.

Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei seinem Führerschein um eine vollständige Fälschung handelte. Zudem stand der Mann laut Polizei unter dem Einfluss von Cannabis.

Die Einsatzkräfte veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Anschließend wurde der Beschuldigte entlassen.

Polizei Betzdorf sucht Insassen des Pritschenwagens

Der orangefarbene Pritschenwagen mit Anhänger konnte nach dem Vorfall nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Die Polizei möchte deshalb die Insassen des Fahrzeugs ermitteln. Ihre Aussagen könnten für das weitere Ermittlungsverfahren von Bedeutung sein.

Wer Hinweise zu dem orangefarbenen Pritschenwagen oder seinen Insassen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 926-0 zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Betzdorf, Pressemitteilung vom 24. Oktober 2026.

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/6377152

Redaktion Bürgerkurier – nach Informationen der Polizei.