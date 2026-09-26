Ast von Fußgängerbrücke geworfen: Auto auf der B 256 bei Altenkirchen beschädigt

ALTENKIRCHEN. Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagvormittag (22. Oktober 2026) offenbar einen Ast von einer Fußgängerbrücke auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen. Die Polizei Altenkirchen ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 10.45 Uhr war ein 54-jähriger Autofahrer mit seinem Citroën auf der Bundesstraße 256 in Richtung Flammersfeld unterwegs. Als er die Fußgängerbrücke zwischen dem Kiefernweg und der Philipp-Reis-Straße passierte, bemerkte er einen Schlag gegen sein Fahrzeug. Anschließend stellte er fest, dass der rechte Außenspiegel beschädigt worden war.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei soll eine unbekannte Person einen etwa 40 Zentimeter langen Ast von der Brücke in Richtung des fahrenden Autos geworfen haben.

Polizei bittet um Hinweise

Die gesuchte Person wird als männlich, schlank und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Sie soll ein grünes Oberteil, möglicherweise einen Kapuzenpullover oder eine Kapuzenjacke, sowie eine blaue Jeans getragen haben.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter 02681 946-0 zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Pressemitteilung vom 23. Oktober 2026.