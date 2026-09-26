Foodtruckmeile feiert Premiere in Altenkirchen – Streetfood, Livemusik und Genuss auf dem Marktplatz
ALTENKIRCHEN. Kulinarische Spezialitäten aus aller Welt, frisch zubereitete Gerichte und Livemusik: Noch bis Sonntag, 25. Oktober 2026, verwandelt sich der Marktplatz in Altenkirchen in einen Treffpunkt für Genießer. Zum ersten Mal macht die Foodtruckmeile Station in der Kreisstadt und lädt Besucher aus der gesamten Region zu einem abwechslungsreichen Wochenende ein.
Kulinarische Vielfalt mitten in Altenkirchen
Von herzhaften Spezialitäten über internationale Gerichte bis hin zu süßen Leckereien und erfrischenden Getränken reicht das Angebot der mobilen Küchen. Die Foodtruckmeile bietet Besuchern die Gelegenheit, unterschiedliche Speisen zu entdecken und verschiedene Geschmacksrichtungen auszuprobieren.
Auch vegetarische und vegane Angebote gehören nach Angaben des Veranstalters zum Konzept. Die teilnehmenden Foodtrucks werden gezielt ausgewählt, um eine möglichst abwechslungsreiche Auswahl zu bieten.
Livemusik und Unterhaltung für Familien
Neben dem kulinarischen Angebot sorgt Livemusik für Festivalatmosphäre auf dem Marktplatz. Das Veranstaltungskonzept sieht an allen drei Tagen musikalische Unterhaltung vor.
Auch Familien mit Kindern sind willkommen. Für die jüngeren Besucher gehört eine eigene Kids-Meile mit Spiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten zum Programm.
Die Veranstaltung soll nicht nur kulinarische Abwechslung bieten, sondern auch Gelegenheit schaffen, gemeinsam mit Freunden und Familie einige gesellige Stunden in der Altenkirchener Innenstadt zu verbringen.
Noch bis Sonntag auf dem Marktplatz
Die Foodtruckmeile hat am Freitag, 23. Oktober, begonnen und läuft noch bis einschließlich Sonntag, 25. Oktober 2026.
Die Veranstaltung im Überblick:
- Veranstaltung: Foodtruckmeile Altenkirchen
- Datum: 23. bis 25. Oktober 2026
- Ort: Marktplatz, 57610 Altenkirchen
- Eintritt: frei
- Programm: Streetfood, Getränke, Livemusik und Kinderunterhaltung
- Veranstalter: Culinario Events GmbH
Weitere Informationen zur Veranstaltung und zu den Terminen gibt es auf der offiziellen Internetseite unter www.foodtruckmeile.com.
Quellen: Culinario Events GmbH / Foodtruckmeile, offizielle Veranstaltungsankündigung; WW-Events Veranstaltungskalender.