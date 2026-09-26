Foodtruckmeile feiert Premiere in Altenkirchen – Streetfood, Livemusik und Genuss auf dem Marktplatz

ALTENKIRCHEN. Kulinarische Spezialitäten aus aller Welt, frisch zubereitete Gerichte und Livemusik: Noch bis Sonntag, 25. Oktober 2026, verwandelt sich der Marktplatz in Altenkirchen in einen Treffpunkt für Genießer. Zum ersten Mal macht die Foodtruckmeile Station in der Kreisstadt und lädt Besucher aus der gesamten Region zu einem abwechslungsreichen Wochenende ein.

Kulinarische Vielfalt mitten in Altenkirchen

Von herzhaften Spezialitäten über internationale Gerichte bis hin zu süßen Leckereien und erfrischenden Getränken reicht das Angebot der mobilen Küchen. Die Foodtruckmeile bietet Besuchern die Gelegenheit, unterschiedliche Speisen zu entdecken und verschiedene Geschmacksrichtungen auszuprobieren.

Auch vegetarische und vegane Angebote gehören nach Angaben des Veranstalters zum Konzept. Die teilnehmenden Foodtrucks werden gezielt ausgewählt, um eine möglichst abwechslungsreiche Auswahl zu bieten.

Livemusik und Unterhaltung für Familien

Neben dem kulinarischen Angebot sorgt Livemusik für Festivalatmosphäre auf dem Marktplatz. Das Veranstaltungskonzept sieht an allen drei Tagen musikalische Unterhaltung vor.

Auch Familien mit Kindern sind willkommen. Für die jüngeren Besucher gehört eine eigene Kids-Meile mit Spiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten zum Programm.

Die Veranstaltung soll nicht nur kulinarische Abwechslung bieten, sondern auch Gelegenheit schaffen, gemeinsam mit Freunden und Familie einige gesellige Stunden in der Altenkirchener Innenstadt zu verbringen.

Noch bis Sonntag auf dem Marktplatz

Die Foodtruckmeile hat am Freitag, 23. Oktober, begonnen und läuft noch bis einschließlich Sonntag, 25. Oktober 2026.

Die Veranstaltung im Überblick:

Veranstaltung: Foodtruckmeile Altenkirchen

Foodtruckmeile Altenkirchen Datum: 23. bis 25. Oktober 2026

23. bis 25. Oktober 2026 Ort: Marktplatz, 57610 Altenkirchen

Marktplatz, 57610 Altenkirchen Eintritt: frei

frei Programm: Streetfood, Getränke, Livemusik und Kinderunterhaltung

Streetfood, Getränke, Livemusik und Kinderunterhaltung Veranstalter: Culinario Events GmbH

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zu den Terminen gibt es auf der offiziellen Internetseite unter www.foodtruckmeile.com.

Quellen: Culinario Events GmbH / Foodtruckmeile, offizielle Veranstaltungsankündigung; WW-Events Veranstaltungskalender.