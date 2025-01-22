ZIEGENHAIN – Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ – Gold für Ziegenhain auf Bundesebene

Während die Republik noch das schlechte Abschneiden der Fußball-Nationalmannschaft auf dem amerikanischen Kontinent verdaut, knallen in Ziegenhain die Sektkorken: Die kleine Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld mit rund 160 Einwohnern hat beim Bundesentscheid von „Unser Dorf hat Zukunft“ die Goldmedaille gewonnen. Das gab das zuständige Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat am Mittwoch (1. Juli) bekannt. Ziegenhain gehört zu bundesweit acht Kommunen, die den Goldstatus erhalten.

„Ich gratuliere der Ortsgemeinde Ziegenhain und allen, die an diesem Erfolg Anteil haben, ganz herzlich. Und ich darf die Glückwünsche des Kreistages und der gesamten Verwaltung mit einschließen“, so die erste Reaktion von Landrat Dr. Peter Enders. „Das ist ein riesiger Erfolg, der zeigt, was eine starke Dorfgemeinschaft auf die Beine stellen kann. Das Team um Ortsbürgermeister Nicolas Ahrend kann stolz darauf sein. Ich sehe darin auch ein starkes Zeichen für das Leben im ländlichen Raum. Natürlich haben urbane Zentren ihre Vorteile, aber Ziegenhains Erfolg bei ‚Unser Dorf hat Zukunft“ zeigt sehr deutlich, dass sich der ländliche Raum nicht verstecken muss.“

Zu dem sensationellen Erfolg gratuliert auch Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und auch für den Wettbewerb zuständiger Kreisbeigeordneter. Die Bürgerinnen und Bürger Ziegenhains hätten sich die Goldmedaille redlich verdient. „Ziegenhain überzeugt durch eine nachahmenswerte Dorfgemeinschaft, durch Liebe zum Detail und durch stetes Bestreben, das Ortsbild nachhaltig zu optimieren. Dies alles vor dem Hintergrund nachhaltigen Handelns, welches beispielsweise durch die Aufarbeitung alter Gebäudesubstanz sichtbar wird. Auf die Erschließung monoton daherkommender Neubaugebiete wurde bewusst verzichtet, und das zeigte nun Wirkung“, so Jüngerich. „Ich bin sehr stolz darauf, die Ortsgemeinde Ziegenhain als Schmuckstück in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zu wissen und bedanke mich beim Ortsbürgermeister, den Ratsmitgliedern sowie allen Einwohnern für das überdurchschnittliche, ehrenamtliche Engagement.

Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ würdigt außergewöhnliches Engagement in Dörfern. Ausgezeichnet werden Initiativen, die mit Ideenreichtum, Tatkraft und Gemeinschaftssinn ihr Lebensumfeld aktiv gestalten und zukunftsfähig weiterentwickeln. Der Wettbewerb setzt gezielt Impulse, insbesondere für kleinere Dorfgemeinschaften, ihre Heimat aus eigener Kraft nachhaltig, attraktiv und lebenswert zu machen. Ziegenhain hatte bereits die Jury-Mitglieder auf Kreis- und Landeseben überzeugt. Die aus rund 1.200 Teilnehmerdörfern hervorgegangenen 26 Sieger der 13 Landeswettbewerbe wurden im Bundesentscheid erneut bewertet. Die acht Goldmedaillengewinner erhalten jeweils ein Preisgeld von 15.000 €. Darüber hinaus wurden 12 Dörfer mit Silber (10.000 €) und sechs Orte mit Bronze (5.000 €) geehrt.