WEYERBUSCH – Wandertag des Hospizvereins Altenkirchen führte über den Atemweg in Weyerbusch

Traditionell trafen sich die Ehrenamtlichen des Hospizvereins Altenkirchen e. V. auch in diesem Jahr zu ihrem gemeinsamen Wandertag. Ziel war der Themenrundgang „Atemweg“ in Weyerbusch, der mit seinen 13 Stationen viele interessante Informationen und praktische Übungen rund um das Thema Atmung bietet.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen genossen die Teilnehmenden den überwiegend schattigen Rundweg. Zum Einstieg erleichterte eine Speed-Dating-Runde das Kennenlernen neuer und langjähriger Ehrenamtlicher. Für eine kleine Erfrischung sorgten Obstspieße, bevor unterwegs Atemübungen unter der Anleitung von Janka Bläcker-Strauch durchgeführt wurden. Koordinatorin Petra Hasselbach gab zudem hilfreiche Tipps zur Abkühlung an heißen Tagen. So zeigte sie, wie mit kaltem Pfefferminztee getränkte Kompressen für eine wohltuende Erfrischung sorgen können, und demonstrierte außerdem eine kühlende Teilwaschung. Auch die wohltuende Wirkung ätherischer Öle wurde von Sandra Metzler erläutert und gemeinsam ausprobiert. Die Teilnehmenden konnten die erfrischenden Maßnahmen direkt selbst erleben.

Den Abschluss bildete ein gemeinsames Essen im Gasthof „Zur Post“, an dem weitere Ehrenamtliche teilnahmen. Die stellvertretende Vereinsvorsitzende Marita Türpe bedankte sich herzlich für den unermüdlichen Einsatz aller Ehrenamtlichen in der Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen sowie ihrer Angehörigen.

Der gelungene Wandertag bot Raum für Begegnung, Austausch und Gemeinschaft – und war zugleich ein Zeichen der Wertschätzung für das wertvolle ehrenamtliche Engagement im Hospizverein Altenkirchen. Wenn auch Sie Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit und unserem Kurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“ haben, freuen wir uns über Ihren Anruf unter Tel.: 02681-9837513. Foto: Jan Förster