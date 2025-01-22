WISSEN – Weiter mit großem Engagement statt Resignation

Weiter mit großem Engagement statt Resignation. Unter diesem Motto konnte man die Jahreshauptversammlung des Internationalen Clubs Wissen (ICW) sehen. Schon die große Anzahl der Mitglieder, die trotz tropischer Hitze zu der Versammlung erschienen, machte dies deutlich. Und gleich mal ein paar neue Mitglieder konnte Präsident Arnim Ham-mann auch begrüßen.

Helge Salveter stellte den ausführlichen Geschäftsbericht des Jahres 2025 vor; und Waltraud Hammann den positiven Kassenbericht. Da die beiden Kassenprüfer Bernd Colligs und Kathrin Salveter keine Beanstandungen zu vermerken hatten, wurde dem gesamten Vor-stand einstimmig Entlastung erteilt.

Die Neuwahl des Vorstandes leitete Michael Wagener. Als ehemaliger Bürgermeister weiß er die Bedeutung des Internationalen Clubs gerade auch für die Stadt Wissen zu würdigen. Es müsse der Stadt – so betonte er – ein wichtiges Anliegen sein, die internationalen Partnerschaften zu pflegen. Mit Verweis auf die großen Schwierigkeiten der englischen Freunde machte er deutlich, dass diese Aufgaben heute gar nicht mehr so einfach zu händeln seien. Deshalb galt sein besonderer Dank dem Vorstand des ICW und den Mitgliedern, die sich immer wieder bereit erklären, ein Vorstandsamt zu übernehmen. „Wir dürfen mit Stolz sagen, dass wir gewiss zu den ganz wenigen Vereinen gehören, die alle Vorstandsämter heute noch satzungsgemäß besetzen können“, stellte Wagner heraus.

Mit jeweils einstimmigen Voten wurden in den neuen Vorstand gewählt: Präsident: Arnim Hammann (Stellvertreter Reinhard Böhmer), Geschäftsführer: Helge Salveter (Stellvertreter Thomas Winninghof), Schatzmeisterin: Waltraud Hammann (Vertreter Thomas Tenhagen), Beisitzerinnen: Barbara Stoth, Marion Becher, Kathrin Salveter. Die Kasse werden Bernd Colligs und Kurt Höblich prüfen.

Als alter und neuer Präsident stellte Arnim Hammann dann auch gleich die nächsten Aktivitäten des ICW vor. Bereits Anfang Juli werden 30 französische Gäste aus Chagny in Wissen erwartet. Für den viertägigen Besuch hat der Vorstand u.a. eine Fahrt nach Rüdesheim und einen Grillabend an der Alten Kapelle in Birken-Honigsessen organisiert. Am 28 August lädt der ICW seine Mitglieder zu einem Sommerfest ins Walzwerk ein.

Traditionsgemäß wird das neue Jahr 2027 mit dem Fest „Galette des Rois“ beginnen. Und selbstverständlich stehen in diesem Jahr auch wieder die gegenseitigen Partnerschafts-besuche auf dem Programm. Bürgerinnen und Bürger aus Wissen werden ins Burgund reisen. Und wie sieht es mit dem Besuch der englischen Freunde in Wissen aus? Dazu erläuterte Arnim Hammann: „In Letchworth gibt es nun leider keinen Partnerschaftsverein mehr. Aber es gibt einig Menschen, die weiterhin an den gegenseitigen Besuchen interessiert sind, damit nicht Schluss machen möchten und deshalb nach neuen Möglichkeiten suchen.“ Und der Präsident betont abschließend: „Wir werden sie dabei unterstützen, wo immer es geht. Mit großem Engagement statt Resignation!“ Damit hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Versammlung genügend Gesprächsstoff für das anschließende Essen im Gasthof „Alte Post“.