ALTENKIRCHEN – Tribute von AC/DC, die Band AB/CD gastiert in Altenkirchen

Was für ein Auftakt? Am Freitag um 21 Uhr begann eine der legendärsten Rockbands weltweit als Tribute von AC/DC, die Band AB/CD. In Altenkirchen eröffneten sie am Freitagabend das 181. Schützenfest.

„Was macht diese Musiker so besonders?“, wollte einer der Festbesucher wissen. Es ist der Charme, das Flair, die Unkompliziertheit, so die Antwort eines anderen Kreisstädters, der die Szene lange Jahre kennt. Die Band formiert sich um die Sänger Bon Scott und Brian Johnson, die eine Stimme haben, wie sie rockiger nicht sein könnte. Sie sind Vollblutmusiker mit einem Instinkt dafür, was das Publikum begeistert. Westerwälder hören nicht nur kölsche Töne, sondern lieben vor allem den harten Rock, der in seinen Klängen durch Mark und Bein geht.

Mit diesem Abend hat Schützenkönigin Julia, die Erste, das Finale ihres Königinnenjahres gemeistert. Ursprünglich ist AC/DC eine australische Hard-Rock-Band. Das Revival schaffte es, das Publikum bis weit nach Mitternacht zu begeistern. Einer unserer Mitarbeiter begleitete die Musiker, half beim Aufbau und erfuhr, welche Knochenarbeit dahinter steckt, bis die ganze Technik steht.

Die Elektroniker, die für die Lichteffekte und Steuerung zuständig waren, reisten aus dem Raum Aschaffenburg an. Die Sprache, wenn sie untereinander kommunizieren, klingt wie Fachchinesisch, so ein Beobachter. Es sind nun mal Musikprofis, die genau wissen, was sie tun.

Ohne Sponsoring ist ein solches Event nicht möglich, so ein weiterer Einwohner von Altenkirchen. Die über 500 Schützenmitglieder halten zusammen wie Pech und Schwefel, meinte eine ältere Dame, die jedes Jahr begeistert das Geschehen rund um das Fest verfolgt.

Rund sieben Stunden dauerte der komplette Aufbau für den Abend. Artistische Arbeiten waren bei hohen Temperaturen notwendig. Die Crew kennt sich, tourt in ganz Deutschland sowie im benachbarten Ausland, wie zum Beispiel in der Schweiz. Nach Altenkirchen komme man sehr gerne, erklärt die Social Media Managerin, die die Gastfreundschaft der Kreisstädter sehr schätzt.

Musiker untereinander sind eine Familie. Es gibt kein böses Wort, aber Humor. In ihren Herzen sind sie liebevoll und bemüht, anderen Menschen Freude zu schenken. Sie spielen sich mit ihren Songs in eine bessere Welt, wobei sie nicht vergessen, wie es tatsächlich auf dem Planeten aussieht, wo es oftmals um Geldgier, Neid und manchmal auch Einsamkeit geht. Musiker sind nicht alleine, sie finden schnell Freunde auf der ganzen Welt. „Wir haben uns die Band so drei Mal angeschaut“, so eine der Besucherinnen, die über 50 Kilometer Anfahrstrecke in Kauf genommen hat.

Der Freitagabend hat ein Zeichen dafür gesetzt, wie es im Leben auch sein kann. Unbeschwert, mit einem Lächeln auf dem Gesicht, sich in den Arm nehmen. Die Schützen haben es mit ihrem Festauftakt möglich gemacht. Darauf kann die Stadt stolz sein. Die 20 Euro Eintritt waren jeden Cent wert, freute sich eine der Besucherinnen, die freudestrahlend das Zelt verließ. Nähere Informationen über diese legendäre Band sind unter www.abcd-Germany.de erhältlich. (Werner Klak)