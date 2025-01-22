SCHÖNSTEIN – Ausklang des Schönsteiner Schützenfestes

Zum Abschluss des Schönsteiner Schützenfests hier noch einige Anmerkungen. Nach Böllern und dem traditionellen Standkonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen im oberen Schlosshof kam es zu dem wie immer prächtigen Feuerwerk. 1.200 Einzelsprengkörper hatte die Fachfirma in den Himmel geschickt. Ganz Schönstein wurde sekundenlang erleuchtet.

Den Weg des Festumzugs am Sonntag hatte die gastgebende St. Sebastianus-Schützenbruderschaft wegen der hohen Temperaturen verkürzt. Aber der Besuch im Schloss mit anschließender Parade ging wie sonst auch über die Bühne. Der Montagnachmittag stand ganz im Zeichen zwanglosen Beisammenseins im Festzelt. Königin Sarah Leidig ließ es sich sogar nicht nehmen die Stadt- und Feuerwehrkapelle für einige Minuten zu dirigieren. Ganz besonders freute sich Schützenmeister Mathias Groß über die Majestäten: Schützenkönig Kevin Kostka und seine reizende Begleiterin. Viel Beifall galt auch den zahlreichen ehemaligen Majestäten. Hubert Schumacher, der vor 50 Jahren selbst als Schützenkönig regiert hatte, brachte sie alle auf die Bühne. Bambiniprinz Pepe Hartmann bewährte sich am Schießstand im Vergnügungspark vor dem Festzelt. Die Dancing Band Sunshine zog wie gewohnt mächtig vom Leder und sorgte für allerbeste Stimmung. Nach Einbruch der Dunkelheit ging es unter Vorantritt der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen im Ballonzug vom Festplatz in die Ortsmitte. Unterwegs sammelten die Gäste eine ganze Menge Fahnen und Schmuckbirken vom Straßenrand ein. Als Abschluss tanzte man ausgelassen unter freiem Himmel und war sich wohl einig: Das nächste Schützenfest kann kommen. (bt) Fotos: Bernhard Theis