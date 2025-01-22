ZEHNHAUSEN – Einbruch in die Lagerstätte eines Dachdeckerbetriebes in Zehnhausen bei Wallmerod

Im Zeitraum zwischen 17. Dezember 2025, 17:45 Uhr und 19. Dezember 2025, 08:20 Uhr kam es in der Hauptstraße in 56414 Zehnhausen bei Wallmerod zu einem Einbruch in Lagerräumlichkeiten eines Dachdeckerbetriebes. Unbekannte hebelten eine Außentür auf und gelangten so in eine Scheune, die als Lagerstätte diente. Aus der Scheune wurde Dachdeckerzubehör und Werkzeuge entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg@polizei.rlp.de) zu melden. Quelle Polizei