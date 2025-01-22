WISSEN – Seniorenzentrum St. Josef hat in der Wissener Brückhöfe zu einer Weihnachtsfeier eingeladen

Wie in jedem Jahr hatte das Seniorenzentrum St. Josef in der Wissener Brückhöfe zu einer Weihnachtsfeier eingeladen. Erschienen waren dann rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner im großen Saal der Einrichtung und erwarteten gespannt darauf was geschehen sollte. Einige Worte zur Begrüßung sprach zunächst Ines Hütte für die Pflegedienstleitung und die gesamte Verwaltung: „Es ist schön Sie alle hier festlich gestimmt willkommen heissen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr!“. Manuela Schmidt fügte noch eine besinnliche Geschichte rund um Knecht Ruprecht an. Den Großteil des Nachmittags gestaltete jedoch das Duo „Perlentöne“. Beate Weitz und Barbara Bauer sind gut bekannt im St. Josef und wurden gleich mit starkem Applaus begrüßt. Mit ihren Querflöten schufen sie eine zauberhafte Stimmung und reisten musikalisch über Österreich bis in die fröhliche Weihnachtszeit. Stücke wie „Wien bleibt Wien“ oder „Künstlerleben“ kamen dann besonders gut an. Zwischendurch machte auch der Nikolaus seine Aufwartung. Er freute sich über die vielen Gäste und wünschte allen schöne Feiertage. Manche erkannten in dem hochgestellten Herrn Joachim Zimmermann aus dem Hohnertviertel im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe in Begleitung seiner Enkeltochter Lilly. Im zweiten Teil stimmten die musikalischen Damen „Over the Rainbow“ und „The lonely Shepherd“ an. Der Übergang zu weihnachtlichen Melodien klappte dann reibungslos. Bei „Kommet ihr Hirten“, „Engel lassen laut erschallen“ und „Jingle Bells“ sangen die ersten Festteilnehmer zaghaft mit. Und bei „Oh, du fröhliche“ ergab sich ein vielstimmiger Chor, der so richtig auf die kommenden Festtage vorbereitete. Man bedankte sich mit freundlichem Beifall bei Beate Weitz und Barbara Bauer, die ihrerseits allen Gästen gute Wünsche mit auf den Weg gaben: „Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr!“ (bt) Fotos: Bernhard Theis