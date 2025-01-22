BREITSCHEID – Verkehrsunfallflucht in 53547 Breitscheid

Am 19. Dezember 2025, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der L 256 zwischen den Ortslagen Breitscheid und Fernthal zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte befuhr mit ihrem PKW die L 256 aus Fahrtrichtung Breitscheid kommend in Fahrtrichtung Fernthal. In Höhe der Grube Ferdinand kollidierte sie mit einem entgegenkommenden PKW. Es entstand Sachschaden. Der Unfallgegner setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aktuell liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei