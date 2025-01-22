MAMMELZEN – Adventkaffee bei den Landfrauen in Mammelzen

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen hatten zum Adventkaffee ins Bürgerhaus in Mammelzen eingeladen und viele Frauen waren der Einladung gefolgt. Mit Weihnachtsbaum und adventlicher Dekoration, wie immer von Uta Räder liebevoll gestaltet, kam schnell die richtige Stimmung auf.

Als besonderen Gast konnte Anka Seelbach, Vorsitzende des Bezirkes, die Gemeindeschwester Plus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Lena Mertgen begrüßen.

Metren stellte kurz ihre Tätigkeit in der Verbandsgemeinde vor, ehe sie den Saal in Bewegung brachte. Mit kleinen Dehn- und Streckübungen wurden die Teilnehmerinnen wortwörtlich aufgelockert. Aber als dann zum Schluß alle das Lied von Udo Jürgens „Aber bitte mit Sahne“ gesungen hatten, waren alle begeistert von der sympathischen Gemeindeschwester. Beim anschließenden Kaffeetrinken wurden Neuigkeiten ausgetauscht und das neue Programm der Landfrauen für das Jahr 2026 vorgestellt. (as) Foto: Seelbach