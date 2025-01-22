ETZBACH-WEYERBUSCH – Einbruch in ein Gebäude in Etzbach – Komplettentwendung von Pkw in Etzbach

In der Nacht zwischen 19. und 20. Dezember 2025 kam es in der Ortslage Etzbach in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein altes, aktuell unbewohntes Gebäude. Es wurden unter anderem Werkzeuge entwendet. In den frühen Morgenstunden des 20. Dezember 2025 wurde weiterhin ein Pkw in der Ortslage Etzbach entwendet. Etwas später kam es in der Kölner Straße in Weyerbusch zu einem Verkehrsunfall, bei dem der unfallverursachende Fahrer mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne prallte. Der Fahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Nach umfangreichen Ermittlungen und Zeugenhinweisen konnte er letztlich in der Ortslage Weyerbusch festgestellt werden. Bei ihm wurden Betäubungsmittel aufgefunden und er verfügt nicht über eine Fahrerlaubnis. Weiterhin handelte es sich bei dem Unfallfahrzeug um den zuvor entwendeten Pkw aus Etzbach. Bei dem Fahrer konnte weiterhin ein Rucksack mit Diebesgut aus dem Einbruch in das Gebäude in Etzbach gesichert werden. Gegen den Beschuldigten wurden entsprechend zahlreiche Strafanzeigen erfasst. Quelle Polizei