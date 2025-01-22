WISSEN – Kolpinggedenktag, Schuhsammlung und eine selbstgebaute Orgel – AKTIVE ADVENTSTAGE BEI DER KOLPINGSFAMILIE WISSEN

Der selige Adolph Kolping wurde am 08. Dezember 1813 in Kerpen geboren und starb am 04. Dezember 1865 in Köln. Von daher sind die Mitgliedsvereine des weltweit tätigen Kolpingwerks gerade in den Wochen des Advents traditionell mit einer Vielzahl von Veranstaltungen präsent. Dies galt auch im Jahr 2025 wieder für die mehr als 135 Jahre aktive Kolpingsfamilie Wissen. Der Kolpinggedenktag wurde am zweiten Adventswochenende mit einer heiligen Messe und mit einer daran anschließenden Feier im Kolpingraum des katholischen Pfarrheims begangen. Im Rahmen dieser Feier wurde Günter Heer für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft in dem Wissener Verein geehrt.

Präses Dechant Martin Kürten und die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Stricker-Lessenich hoben die Verdienste und die Treue des Jubilars hervor, der auch lange Jahre im Vorstand mitgearbeitet hatte. Neben der Dankurkunde und dem Jubiläumsgeschenk stand natürlich der Wunsch, dass Günter Heer auch in Zukunft weiterhin regelmässig an den Veranstaltungen des Vereins teilnehmen kann.

Der Vorsitzende Richard Walter und das Mitglied Stefan Söhngen sind in diesem Jahr ebenfalls 60 Jahre im Kolpingwerk tätig, aber ihre Ehrung wird aus gesundheitlichen Gründen erst Anfang 2026 möglich sein.

Ebenfalls am zweiten Advent fand auch wieder die Schuhsammelaktion zugunsten der internationalen Kolpingstiftung statt. Aus Wissen und Umgebung kamen an zwei Tagen insgesamt 33 große Kartons mit Schuhen zusammen. Bereits im November hatte die Kolpingsfamilie die beim Jahrmarkt übrig gebliebenen Schuhe auf den Postweg gebracht.

Den Abschluß im Veranstaltungsreigen des Jahresprogramms bildete dann jetzt der Adventskaffee.

Hierfür war als Gast der Organist der Pfarrkirche Kreuzerhöhung, Andreas Auel, anwesend und er berichtete sowohl über den Stand der Kirchenrenovierung, als auch über den Bau der neuen Orgel.

Er dankte der Kolpingsfamilie für ihre Spende zur Neuanschaffung des Instruments und überreichte dem Verein die entsprechende Patenschaftsurkunde.

Auel hatte das Funktionsmodell einer Orgel mitgebracht, welches er mit der Hilfe der Anwesenden vor Ort zusammen baute. Hoch interessant und für die Vereinsmitglieder auch ein großer Spaß. Mit dem gemeinsamen Singen des traditionellen „Kolpingliedes“ endeten dann für die Kolpingsfamilie Wissen der Adventskaffee und die Aktivitäten des Jahres 2025.

Die nächste Veranstaltung ist dann bereits am Nachmittag des 03. Januar 2026, dem ersten Samstag des neuen Jahres. Es geht gemeinsam zum „Krippenweg“ nach Friesenhagen. Weitere Details werden noch bekannt gegeben.