WINDHAGEN – Zigarettenautomat in Windhagen aufgebrochen

In der Nacht zwischen 21. Dezember 2025, 20:00 Uhr und 22. Dezember 2025, 09:00 Uhr wurde in der Ortslage Windhagen in der Niederwindhagener Straße ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Täter entwendeten Zigaretten und Bargeld. Zur Zeit liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei