MAINZ – Gute Fahrt in den Landtag nach Mainz – Lana Horstmann begrüßte Neuwieder Gäste am Mainz­er Landtag

Die Neuwieder Abordnung erlebte einen abwechslungsreichen Tag in Mainz, der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. Lana Horstmann begrüßte die Gäste und stand zwischen Redebeitrag und Abstimmung als Ansprechpartnerin den Teilnehmenden zur Verfügung.

Der Besuch begann mit einem Empfang durch Lana Horstmann. Kurz darauf besuchte auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer die Neuwieder Gäste mit einem herzlichen Grußwort. In dem Gespräch berichtete Lana Horstmann von ihren Ausschüssen, in denen sie sich für die Belange ihrer Region stark macht, und betonte, dass die politische Arbeit der Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz stabil und verlässlich funktioniere. Nach einer Führung durch die imposanten Räume des Landtags ging der Tag mit dem letzten Plenum des Jahres zu Ende. Den Gästen aus Neuwied blieb anschließend Zeit, die weihnachtlich geschmückte Altstadt Mainz’ zu erkunden und die Eindrücke der Landespolitik wirken zu lassen. „Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, unsere Region zu vertreten, ihre Anliegen sichtbar zu machen und den Dialog zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern aktiv zu gestalten. Der Tag in Mainz hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig der direkte Austausch ist: Nur durch offenen Dialog lassen sich konkrete Lösungen entwickeln, die der Region wirklich dienen. Viele Besucherinnen und Besucher betonten zudem, dass politische Termine oft als langatmig erscheinen – genau hier gilt es, transparent diese Prozesse aufzuzeigen,“ sagte Lana Horstmann.