DAADEN – Alkoholisierter Fahrradfahrer in Daaden

Eine Streife der Polizei Betzdorf unterzog am 20. Dezember 2025 gegen 20:00 Uhr in der Betzdorfer Straße einen 47-jährigen Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle. Da bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, der knapp 2,3 Promille ergab. Entsprechend wurde ein Strafverfahren gegen den 47-jährigen eröffnet, und ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Quelle Polizei