WÜSCHEID – Dorffest geht in die dritte Runde – Vom 2. bis 4. Mai wird in Wüscheid mit Rockparty, Dorfabend und Blasmusik gefeiert

In wenigen Tagen ist es soweit: Das diesjährige Dorffest des Dorfvereins Glockscheid-Wüscheid findet von 2. bis 4. Mai in Wüscheid (Neubaugebiet; Im Alten Garten) statt. „Wir haben uns auch für dieses Jahr ein vielfältiges Programm überlegt, wo jede Generation auf ihre Kosten kommt“, betont der 1. Vorsitzende Pierre Fischer. So startet das Festwochenende am Freitag, 2. Mai mit einem rockigen Abend ab 18 Uhr. Weiter geht es am nächsten Tag mit einem Dorfabend (3. Mai). Dann wird der Wiedklang aus Waldbreitbach ab 17 Uhr für stimmungsvolle Musik in gemütlicher Atmosphäre sorgen. Zum Abschluss des diesjährigen Dorffests gibt es ein Highlight, was es so in der Region noch nicht gab und zwar das „Fest der Blasmusik“. Ab 11 Uhr treten vier Musikvereine (der „Wiedklang“ aus Waldbreitbach, der Musikverein „Harmonie“ aus Kurtscheid, die „Rahmser Böhmische“ und die „Dorfverblecher“ aus Reifert) nacheinander auf, um dann in einem gemeinsamen Zusammenspiel das Wochenende zu beschließen.