GEBHARDSHAIN – Ein Hauch von Europameisterschaft – Badminton Nachwuchsteam schlägt beim internationalen U15 Yonex Refrath-Cup auf

Die Kids sind ja wirklich keine blutigen Anfänger mehr, aber wenn man die internationale Bühne betritt, ist das schon eine ganz andere Hausnummer. Das taten Jamie und Lenny Maus, Leonie und Ben Euteneuer sowie Ben Lindner direkt nach den Osterfeiertagen und nutzten damit die Ferien für ein unvergessliches Erlebnis. Das seit langem etablierte Turnier in NRW dient dabei der alle zwei Jahre stattfindenden U15 Europameisterschaft als Standortbestimmung und Auswahlkriterium für die Nominierungen. So wundert es nicht, dass Spitzenspieler aus ganz Europa den Weg nach Refrath gefunden hatten.

Mit Respekt, aber auch einer gesunden Portion Selbstbewusstsein, nahmen unsere Kids die Challenge im Einzel, Doppel und Mixed an und konnten einige Achtungserfolge verbuchen, so dass keiner das Turnier ohne wenigstens einen Sieg beendete. Leonie war im Einzel sogar nah dran, die Gruppenphase zu überstehen – nach einem Sieg und einer knappen Niederlage gegen eine tschechische Jugendnationalspielerin. Auch wenn es noch nicht reichte, vorne mitzuspielen, war es für alle ein Highlight, gegen Top-Athleten aus Dänemark, Frankreich, Belgien oder Tschechien anzutreten. Ein solches Wettkampfniveau zu erleben, dürfte die jungen Westerwälder weiter motivieren!

Wer weiß, welchem zukünftigen Europameister die Jungs und Mädels dabei auf dem Court begegnet sind – immerhin haben in Refrath in jungen Jahren schon Profis wie Alex Lanier oder Christo Popov auf sich aufmerksam gemacht… Zur Topleistung und der guten Stimmung im Team hat maßgeblich auch Nachwuchscoach Ben Wenzelmann beigetragen, der sofort uneigennützig die Lücke im Trainerteam schloss – Danke dafür und ein dickes Lob an das gesamte Team für zwei tolle Tage in Refrath.