LINZ – SPD Linz lädt zum geselligen Themenabend ein

Die SPD Linz lädt am Freitag, den 9. Mai ab 19 Uhr zu einem geselligen Abend im Café Restaurant am Markt in Linz am Rhein ein. Unter dem Motto „Was ist gerade los in Linz?“ bietet die Veranstaltung allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, sich über aktuelle kommunalpolitische Themen zu informieren und mitzudiskutieren.

Im Fokus stehen aktuelle Entwicklungen aus dem Stadtrat, darunter die Umgestaltung des Areals am Pulverturm, Konzepte der lokalen Kindertagesstätten, Spielplatzplanungen sowie kommunale Klimaschutzmaßnahmen. Auch werden die aktuellen SPD-Anträge vorgestellt und erläutert.

„Wir möchten in lockerer Atmosphäre über die Themen ins Gespräch kommen, die unsere Stadt bewegen“, erklärt Fabiano Collu, Mitglied der SPD-Fraktion. Der gesellige Abend bietet neben Information und Diskussion auch die Möglichkeit zum persönlichen Austausch in lockerer Atmosphäre. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.