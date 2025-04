STADT NEUWIED – Über starke Frauen, den Beginn einer Legende und einen echten Gewissenskonflikt – Minski an vier Abenden im Mai mit bester Filmunterhaltung

Der Monat Mai genießt ja bekanntermaßen den Ruf, alles „neu“ zu machen. Was er auf jeden Fall mitbringt, sind vier neue Filmhighlights, die Kinofans in Neuwied an jedem Mittwochabend des Monats wieder in die Schauburg locken. Thematisch stehen dabei gleich bei zwei Vorführungen starke Frauen im Vordergrund, zudem wird auf spannende Weise nacherzählt, wie einer der größten Sterne am Musikhimmel in den 1960er-Jahren in New York City aufging und wie das Gewissen eines jungen Menschen gewaltig auf die Probe gestellt wird.

Maria Callas gilt der Opernszene als eine der bedeutendsten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts. Im Paris der 70er-Jahre hat sich der große Trubel um sie gelegt. Maria ist 53 und hat bereits seit viereinhalb Jahren nicht mehr öffentlich gesungen. Trotz gesundheitlicher Probleme und ärztlicher Warnungen bereitet sie sich auf ein letztes Comeback vor. „Maria“ läuft am Mittwoch, 7. Mai, im Minski.

Dass es eine Woche später am 14. Mai erneut um eine starke Frau geht, verrät bereits der Filmtitel „Heldin“. Doch diesmal steht die Protagonistin keineswegs im Rampenlicht. Floria ist eine stille Heldin des Alltags. Die Pflegefachkraft ist eine der vielen unermüdlichen „unsichtbaren Händen“, die den Betrieb im Krankenhaus am Laufen halten. Stress, Überforderung und Fehler gehören für sie zum beschwerlichen Berufsalltag.

Dass Weltruhm nicht einfach vom Himmel fällt, macht der Film „Like a complete Unknown“ deutlich, der die ersten Jahre der Musikkarriere von Bob Dylan beleuchtet – und am Mittwoch, 21. Mai, in der Schauburg gezeigt wird. Mit nur 10 Dollar, seiner Gitarre und einem großen Traum im Gepäck kommt Dylan 1961 nach New York. Als er zufällig den berühmten Folk-Sänger Pete Seeger kennenlernt, erkennt dieser das außergewöhnliche Talent des jungen Musikers sofort.

Als der junge Journalist Justin Kemp in einem Mordfall zum Geschworenen berufen wird, tritt er seinen Dienst mit großem Widerwillen an. Doch der Fall scheint klar und die Geschworenenjury ist sich einig, den Prozess durch ein einstimmiges Urteil schnell über die Bühne zu bringen. Allerdings ist es ausgerechnet Justin, der eine schnelle Verurteilung des Tatverdächtigen verhindert. Dafür hat er gute Gründe und ein schlechtes Gewissen, das ihn plagt. „Juror #2“ läuft am Mittwoch, 28. Mai, im Minski.

„Mittwochs ins Kino“ – das Minski ist eine Kooperation zwischen dem städtischen Jugendamt, der Volkshochschule der Stadt Neuwied und den Filmtheaterbetrieben Weiler. Jeden Mittwochabend öffnet sich um 20 Uhr der Vorhang im Kino Schauburg, Heddesdorfer Straße 84, für außergewöhnliche Filme, die bewegen, begeistern und zum Nachdenken anregen. Kinokarten können über eine Online-Buchung zur Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de erworben oder an der Abendkasse gekauft werden.