STADT NEUWIED – Zu Fuß oder auf dem Rad: Mit der Tourist-Information die Deichstadt erkunden

Neuwied ist eine Stadt mit vielen Facetten. Auch wenn die 1653 als Residenzstadt des Hauses zu Wied gegründete Deichstadt im Vergleich zu den Römerstädten Koblenz und Andernach in direkter Nachbarschaft eine verhältnismäßig junge Stadt ist, hat sie doch eine Menge zu bieten. Planstadt, „Exulantenstadt“, Industriestadt – das sind nur einige der Merkmale, die die Stadt an Rhein und Wied geprägt und zu dem vielfältigen und lebenswerten Ort gemacht haben, der sie heute ist. Wer tiefer in die bewegte Geschichte Neuwieds eintauchen will, kann am 11. Mai bei zwei Führungsangeboten der Tourist-Information die Straßen der Deichstadt erkunden.

Um 14 Uhr bricht vor dem Neuwieder Schloss eine Gruppe interessierter Deichstadtentdecker zum Innenstadtrundgang auf. Etwa anderthalb Stunden lang erkunden sie die vielen bekannten und weniger bekannten Denkmäler in der Neuwieder Innenstadt und werfen sogar einen Blick in so manchen Innenhof. Dabei werden ihnen spannende Geschichten und Anekdoten aus der bewegten Stadtgeschichte nähergebracht. Eine Anmeldung für den Innenstadtrundgang ist nicht erforderlich – alle Interessierten finden sich pünktlich am Treffpunkt vor dem Schloss ein. Eine Führungsteilnahme kostet 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Kinder unter 6 Jahren können kostenlos dabei sein.

Wer nicht nur die Deichstadt erkunden, sondern sich dabei gleichzeitig auch noch den Wind um die Nase wehen lassen will, kann sich ebenfalls am Sonntag, 11. Mai, bereits um 11 Uhr vor dem Schloss der WLAN-Fahrradführung anschließen. Die hat nichts mit drahtlosem Internet zu tun – „WLAN“ steht für die vier Rheingemeinden Weißenthurm, Leutesdorf, Andernach und Neuwied, die die Fahrradtouren, bei denen im Laufe des Jahres reihum alle vier Orte am Mittelrhein erkundet werden, gemeinsam organisieren. Bei der ersten Ausgabe in 2025 stehen rund viereinhalb Stunden lang die Schönheiten und Sehenswürdigkeiten von Neuwied im Fokus. Die Tour ist auch für Teilnehmende, die nicht im Training stehen, gut zu bewältigen. Verpflegung und Fahrräder müssen mitgebracht werden, zudem besteht Helmpflicht. Die Teilnahmegebühren belaufen sich auf 9 Euro für Erwachsene und 5,50 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Eine Teilnahme von Kindern unter 6 Jahren ist nicht möglich. Eine Vorabanmeldung für die Fahrradtour durch die Deichstadt ist nicht erforderlich.

Foto: Dem bedeutenden Naturforscher Maximilian zu Wied, der Anfang des 19. Jahrhunderts Nord- und Südamerika bereiste, wurde vor dem Neuwieder Schlosstheater ein Denkmal gesetzt. Foto: Simon Zimpfer