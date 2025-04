ALTENKIRCHEN – Am 17. Mai findet im Haus Felsenkeller der beliebte Square Dance Schnupperworkshop statt

Square Dance mischt Elemente aus verschiedenen Volkstänzen diverser Gruppen, die in die USA eingewandert sind. So ist der Tanz, wie auch die Kultur der USA, eine Mischung aus verschiedenen Traditionen und Herkunftsländern. Es wird in Gruppen zu je vier Paaren getanzt, die zu Beginn auf den vier Seiten eines Quadrats (Englisch Square) stehen. Meistens tanzen mehrere solcher Squares gleichzeitig, aber unabhängig voneinander. Die zu tanzenden Figurenfolgen werden passend zur Musik durch Ansagen (Calls) eines Callers gesprochen oder gesungen vorgegeben. Das Ganze ist leicht in seinen Grundzügen zu erlernen und viel wichtiger noch: es macht richtig Spaß.

Es wird eine bunte Mischung unterschiedlicher Musik geben, sodass für jede/n etwas dabei ist. Man braucht keine besondere Vorerfahrung oder körperliche Fitness, es reicht der Spaß an Bewegung, am Tanzen und eine normale körperliche Konstitution. Der Schnupperworkshop gibt allen, die Spaß am Tanzen haben, die Möglichkeit Square Dance für sich zu entdecken. Am Samstag, den 17. Mai kann man von 14 – 18:30 Uhr gegen eine Gebühr von 25 € dabei sein.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.