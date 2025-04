WISSEN – Arbeitskreis IG Metall Wissen

Der für Wissen zuständige Seniorenarbeitskreis der IG-Metall Verwaltungsstelle Betzdorf-Herborn hatte zu seinem Frühjahrstreffen ins Kulturwerk Wissen eingeladen. Sprecher Klaus-Peter Schmidt konnte dann zu seiner eigenen Freude zahlreiche ehemalige Walzwerker und weitere Teilnehmer begrüßen: „Schön, dass ihr alle hier seid!“. Den Reigen der Referenten eröffnete Matthias Weber, Vorsitzender der Wisserland-Touristik e.V. Zunächst legte zeigte er die verschiedenen Ebenen der Tourismus-Organisation vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium bis hinunter zu dem sehr rührigen Wissener Verein dar.

Dessen Büro befindet sich im Regiobahnhof, wo man exzellent beraten wird. Gut an kommen beispielsweise drei Stadtführungen; zwei weitere sind in Planung. Besonders stolz sei man auf die heimischen Premiumwanderwege, fügte Weber an und verwies noch auf die jährlich rund 24.000 touristischen Übernachtungen im Wisserland. Bürgermeister Berno Neuhoff gab anschliessend einen Überblick zum kommunalen Geschehen. Thema war natürlich der Neubau des Rathauses und die Umstrukturierung des Brand- und Katastrophenwesens: „Wir haben die Infrastruktur vernachlässigt und müssen jetzt einiges nachholen“. Den Gewerkschaftern rief Neuhoff zu: „Sie haben den Fortschritt mitgestaltet und dafür großen Dank verdient!“

Marc Blauth, politischer Sekretär in der Verwaltungsstelle Betzdorf-Herborn, sprach über die vielfältigen Aufgaben in seinem Tätigkeitsbereich und wagte auch einen Blick in die Zukunft. An vielen Orten würden die Belegschaften eher ab- als aufgebaut. Der Wissener Dieter Ostermann gehört der Gewerkschaft seit 66 Jahren an und konnte aus seiner aktiven Zeit einiges an Interessantem erzählen. Zum Schluss gab Klaus-Peter Schmidt noch bekannt, wohin die Jahresfahrt 2025 führt. Sie findet am Dienstag, 17. Juni, mit dem Ziel Bad Kreuznach statt. Dort stehen unter anderem eine Betriebsbesichtigung und eine Weinprobe auf dem Programm. Die Kosten für das Mittagessen belaufen sich auf 30 Euro. Den Bus bezahlt wie immer die Verwaltungsstelle. Anmeldeschluss ist der 20. Mai. Schmidt bat noch darum, auch Familienangehörige und ehemalige Kollegen auf die Gelegenheit zur Teilnahme hinzuweisen. (bt) Fotos und Archiv: Bernhard Theis