WÖRRSTADT – Schwerer Verkehrsunfall in Wörrstadt

Samstag, den 15.08.2026 kommt es in den Abendstunden zu einem schweren Verkehrsunfall in Wörrstadt. Gegen 22:15 Uhr befährt ein 20-jähriger PKW-Fahrer die Friedrich-Ebert-Straße in Wörrstadt aus Richtung des Kreisverkehrs kommend in Richtung Partenheim und beabsichtigt auf die Sulzheimer Straße einzubiegen. Unmittelbar hinter ihm fährt ein 18-jähriger PKW-Fahrer in gleicher Richtung. Als der 20-Jährige den Abbiegevorgang einleitet, setzt der 18-Jährige zum Überholen an. Dabei kommt es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der überholende Pkw frontal mit der Fahrerseite des abbiegenden Fahrzeugs zusammenstößt. Bei dem Zusammenstoß wird der 20-Jährige leicht verletzt. Dessen Mitfahrer erleiden schwere Verletzungen und werden nach Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei besteht für keine der Personen Lebensgefahr. Die Insassen des überholenden PKW bleiben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden. Diese müssen abgeschleppt werden, wodurch es vorübergehend zu Verkehrseinschränkungen kommt. Gegen 00:05 Uhr kann die Fahrbahn wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Die Schuldfrage kann bislang nicht eindeutig geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an. Quelle: Polizei