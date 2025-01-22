HAGENBACH – Schwerer Unfall auf der L 540 bei Hagenbach – Motorradfahrer schwerverletzt

Hagenbach – Am 15.08.2026, gegen 14:55 Uhr befuhr ein 48-jähriger Motorradfahrer die L540 von Berg kommend in Fahrtrichtung Hagenbach. Ihm kam eine 65-jährige Pkw-Fahrerin entgegen. Auf gerader Strecke setzte der Motorradfahrer zum Überholen an, wobei es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw kam. Der Motorradfahrer wurde mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen geschleudert und schwer verletzt. Nach Versorgung durch mehrere Ersthelfer sowie den eingetroffenen Rettungsdienst wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 15.000 Euro. Quelle: Polizei