DÖTTESFELD – Schützenbegrüßung in Döttesfeld

Am Sonntagmittag, bei drückender Luft, versammelten sich die befreundeten Schützenvereine des KKSV Döttesfeld auf der Ortsdurchgangsstraße, die SG Altenkirchen, SBR Birken-Honigsessen, SV Leuzbach-Bergenhausen, SV „Im Grunde“ Marenbach, SV Maulsbach, SV „Adler“ Michelbach, Schützengilde Raubach, KKSV Orfgen und der Musikzug. Gesichert wurde der Festzug durch die Freiwillige Feuerwehr Raubach. Fotos: Diana Wachow