NEUWIED – Nach der Sommerpause ist Pulse of Europe Neuwied weiter aktiv.

Was bedeutet dir Europa? Was erhoffst du dir von Europa? Diesen Fragen geht Pulse of Europe Neuwied nach und lädt am 29.08.2026 um 11 Uhr auf den Luisenplatz in Neuwied an der American Sportsbar ein.

Wir beleuchten diese Themen aus verschiedenen Perspektiven: Alona Berezovska ist in der Ukraine geboren und lebt schon lange in Deutschland und ist 2. Vorsitzende der „Ukrainian Community Koblenz e.V.“.

Emily Langer ist ehemalige Pressesoldatin der Bundeswehr, hat einige Auslandseinsätze absolviert (Afghanistan, Kosovo, Georgien, Israel). Sie hat für zwei Oberbefehlshaber der NATO gearbeitet und war in diplomatischer Verwendung für die Deutsche Botschaft in Pakistan tätig.

Wie blicken diese unterschiedlichen Biografien auf Europa? Und was bewegt sie am meisten?

Wie gewohnt kann jeder Teilnehmende am offenen Mikrofon seine ganz persönliche Meinung zu Europa äußern.

Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit dem Bündnis für Demokratie und Toleranz werfen aus aktuellem Anlass Peter Schwarz und Christoph Nitsche einen Blick auf die anstehenden Wahlen in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern.