PRACHT – Seniorentreffen am 27. August Pracht mit Kaffee und Kuchen

Am Donnerstag, den 27. August ab 15.00 Uhr lädt der Vorstand der Kommunalen Vereinigung in der Gemeinde Pracht alle Bürger über 60 Jahre ins Sportlerheim der Waldsportanlage Hohe Grete ein.

Wir wollen in geselliger Runde Zeit miteinander verbringen und Kaffee und Kuchen genießen. Nach dem Kaffee wird auch wieder BINGO gespielt. Damit alles gut geplant werden kann, vergesst nicht Euch anzumelden. Es wird auch ein Abholservice eingerichtet. Bitte bei der Anmeldung angeben.

Katja Vogel Tel. Nr.: 02682-67573, Mobil 0172-8095621, E-Mail: katjavogel@web.de Udo Seidler Tel. Nr.,02682-67245, Mobil 0170-1850952, E-Mail: udoseidler@t-online.de Über eine zahlreiche Teilnahme freuen wir uns wieder sehr. Text u Foto: Katja Vogel