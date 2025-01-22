NIEDERBIEBER – sonntags-zeit- „heute mal danke sagen“

Neuwied. Eine besondere sonntags:zeit St. Bonifatius für alle Interessierten mit dem Thema „Danken – wem oder wofür ich heute mal danke sagen möchte“ findet am Samstag, 29. August, 17.30 Uhr, nicht in der Kirche St. Bonifatius in Niederbieber, sondern am Pfadfinderhaus in der Grafenwiese 100 in Oberbieber statt. Ein netter Nachbar stellt meine Mülltonne mit an die Straße, ich bin wieder gut und sicher von einer langen Autofahrt angekommen, jemand hilft mir bei einer Panne, ein Freund hört sich meine Probleme an – wäre es nicht gut, anderen oder Gott für Gutes und Schönes zu danken? Eigene Erfahrungen und Sichtweisen der Teilnehmenden sind gefragt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Parkplätze sind in der angrenzenden Straße „Im Mühlengrund“ zu finden.