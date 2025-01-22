INGELBACH – Die Sommerspiele in Ingelbach sind eröffnet

Wochen- und Monatelange Vorbereitungen haben ein Ende. Die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth und Unnauer Paten haben um Punkt 11:00 Uhr die traditionellen Sommerspiele eröffnet. Vorsitzende Ramona Fischer und der gesamte Vorstand begrüßten Spieler, Ehrengäste und Gäste im Rahmen ihrer Begrüßungsrede. 16 Mannschaften aus Ortschaften und Vereinen treten zu spielerisch- sportlichem Wettstreit an. Foto: Diana Wachow