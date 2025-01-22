HERMESKEIL – Verkehrsunfall auf der L 151 bei Hermeskeil – eine Person schwerverletzt

Hermeskeil – Sonntag, 16.08.2026 ereignete sich um 01:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 151 im Bereich Hermeskeil-Höfchen in Fahrtrichtung Trier, bei der eine 26-jährige Pkw-Führerin schwer verletzt wurde. Die Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die L 151 von Hermeskeil Höfchen in Fahrtrichtung Trier, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem massiven Baum kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort stehen. Die Pkw-Führerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Pkw befreit werden. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus nach Trier gebracht. Nach Angaben des diensthabenden Arztes besteht keine Lebensgefahr. Der Pkw wurde durch die Kollision total beschädigt. Die L 151 musste zur Unfallaufnahme 90 Minuten gesperrt werden. Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an. Quelle: Polizei