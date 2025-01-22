WÖLMERSEN – Italienischer Abend in Wölmersen – ein voller Erfolg!

Das BackesTeam Wölmersen hatte zum Italienischen Abend eingeladen – und über 100 Gäste folgten der Einladung. Bereits am Freitag waren zahlreiche fleißige Helferinnen und Helfer im Einsatz, um alles für den großen Abend vorzubereiten. Am Samstag wurde dann der Backes angeheizt. Frisch gebackenes Ciabattabrot mit Oliven, getrockneten Tomaten und weiteren leckeren Zutaten machte den Anfang. Danach kamen verschiedene Pizzen frisch aus dem Backes. Dazu gab es eine große Auswahl an italienischen Köstlichkeiten: Lasagne, Spaghetti Carbonara, Tomate-Mozzarella und viele verschiedene kalte Speisen. Natürlich durfte auch der Nachtisch nicht fehlen: Wackelpudding in verschiedenen Variationen sorgte für einen süßen Abschluss.

Ein besonderer Dank gilt Klaus Wilhelm Hassel, der die Organisation in die Hand nahm und dabei auf sein tolles BackesTeam zählen kann. Gemeinsam wurde mit viel Einsatz und Herzblut ein wunderschöner Abend auf die Beine gestellt. Ein echter Hingucker war auch die liebevoll umgebaute Ape. In ihr ist heute sogar eine Zapfanlage eingebaut – so konnte den Gästen frisch gezapftes Bier serviert werden. Bei leckerem Essen, kühlen Getränken und einer tollen geselligen Atmosphäre wurde bis spät in die Nacht gemeinsam gefeiert. Ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Helferinnen und Helfer, sowie der Ortsgemeinde und dem FHC Wölmersen. Die diesen schönen Abend möglich gemacht haben, und natürlich an alle Gäste, die dabei waren! Das BackesTeam Wölmersen sagt Danke – es war ein rundum gelungener Italienischer Abend! Fotos: Birgit Flemmer