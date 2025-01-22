ALTENKIRCHEN – FELSENKELLER – 40 Jahre Felsenkeller und zehnmal Kleidertausch – Doppeljubiläum in Altenkirchen

Gleich zwei Jubiläen werden am Samstag, 29. August, am Haus Felsenkeller gefeiert: Der Felsenkeller blickt auf 40 Jahre zurück, gleichzeitig findet die beliebte Kleidertauschparty zum zehnten Mal statt. Von 10 bis 16 Uhr heißt es deshalb wieder: Kleidung mitbringen, stöbern, anprobieren und neue Lieblingsstücke entdecken. Im Anschluss wird mit dem Felsenkeller weitergefeiert.

Organisiert wird die Kleidertauschparty vom Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Altenkirchen-Flammersfeld. Das Konzept ist wie immer bewusst einfach gehalten: Getauscht werden Damen-, Herren- und Kindermode. Wer teilnehmen möchte, kann gewaschene und sehr gut erhaltene Kleidungsstücke mitbringen und nach Herzenslust stöbern und mitnehmen, was gefällt – unabhängig davon ob und wieviel Kleidung selbst mitgebracht wurde. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Unsere Kleidertauschparty ist inzwischen zu einem schönen Treffpunkt für Menschen aus Altenkirchen und der Umgebung geworden. Es geht längst nicht mehr nur um Kleidung, sondern auch darum, miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen“, erklären Judith Gondorf und Nadja Michels. Die Organisatorinnen bitten darum, keine größeren Mengen, sondern nur ausgewählte und wirklich gut erhaltene Stücke mitzubringen. Was am Ende übrig bleibt, wird an soziale Einrichtungen wie die Altenkirchener Tafel gespendet.

Zum zehnten Kleidertausch wird gemeinsam mit dem Haus Felsenkeller gefeiert – mit Essen und Getränken, Musik und einem bunten Programm für alle. Dabei geht es besonders um die Geschichte des Hauses, das seit 40 Jahren ein Ort für Begegnung, Kultur und gemeinschaftliches Engagement in Altenkirchen ist.

Und wenn um 16 Uhr die Kleidertauschparty endet, ist der Tag noch lange nicht vorbei. Dann beginnt am Felsenkeller die Jubiläumsfeier mit Live-Musik.

„Zehn Kleidertauschpartys und 40 Jahre Felsenkeller – das passt einfach gut zusammen“, finden die Orga-Teams des Ortsverbandes und des Felsenkellers. „Beides lebt davon, dass Menschen zusammenkommen und sich einbringen. Wir freuen uns deshalb darauf, dieses Doppeljubiläum gemeinsam mit vielen Menschen aus Altenkirchen und der Region zu feiern.“

Kleidertauschparty am Haus Felsenkeller – Samstag, 29. August 2026, 10 bis 16 Uhr (letzte Annahme 15 Uhr) Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich – Ab 13 Uhr: Jubiläumsprogramm des Felsenkellers