HACHENBURG – Einbruchsdiebstähle in verschiedene Schilderwerkstätten in Hachenburg

Hachenburg – Gartenstraße – In dem Zeitraum zwischen 14.08.2026, 12:00 und 15.08.2026, 13:00 Uhr wurde Unbekannte versucht, die Eingangstür der Schilderwerkstatt aufzuhebeln. Im gleichen Tatzeitraum wurde ebenfalls ein benachbartes Objekt (ebenfalls Schilderwerkstatt) angegangen. In diesem Fall wurde die Eingangstür aufgehebelt, das Gebäude durch Unbekannte betreten und eine Geldkassette mit Inhalt entwendet. Täterhinweise werden erbeten. Quelle: Polizei