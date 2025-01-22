WÖLMERSEN – Vanessa Hassel, eine 24-jährige Künstlerin aus Wölmersen

Am Samstag kaufte einer unserer Mitarbeiter im Petz-Rewe und hielt an einem Stand im Verkaufsraum an. Anschließend hatte er sein erstes Henna-Tattoo passend zur Fußball-Weltmeisterschaft. Die Rede ist von Vanessa Hassel, einer 24-jährigen Künstlerin, die mit ruhiger Hand ausgefallene kreative Malereien auf die Haut macht.

Vanessa hat seit vier Jahren ein Kleingewerbe angemeldet und fährt im Umkreis von 65 Kilometern zu Menschen, denen sie mit Liebe schöne Ornamente auf die Haut malt. „Mama hat mir beigebracht, viel mit den Händen zu machen“, so die Westerwälderin. Wir waren als Kinder viel draußen, Handy und Fernseher waren Nebensache. Die 24-Jährige ist im ersten Ausbildungsjahr als Erzieherin. So wie sie aufgewachsen ist wolle sie das auch ihren Kindern weitergeben, erklärt sie.

Wie hat alles angefangen? In Wölmersen war an Fronleichnam die Frage, wer ein Kinderschminken macht. Gerne, so Vanessa. Eine Mutter kam anschließend auf sie zu und fragte, ob sie es als Job machen möchte. So fing alles an. Die Eltern unterstützen sie und fahren dorthin, wo sie gebucht wird. Sie macht die Arbeit für ein Taschengeld. Momentan sind es drei bis fünf Stunden, die sie monatlich arbeitet.

Ihre Ausbildung als Erzieherin begann die Realschülerin mit einem freiwilligen sozialen Jahr in der Weyerbuscher Grundschule. Angefangen hat sie nach der Konfirmation als Jugendmitarbeiterin. Sie organisierte Kinderbibeltage und sonstige Freizeitbeschäftigungen. Die Arbeit mit Kindern mache ihr immer Spaß, erklärt die junge Frau. Ihr Sternzeichen ist der Stier, vom Charakter her bodenständig, zuverlässig und äußerst treu.

Wer Vanessa buchen möchte, sie ist auf Instagram: van.creative _ oder per E-Mail: vsshassel14@gmail.com zu erreichen. Ihre Firma heißt Face & Belly Painting. Belly bedeutet Bauchmalerei, eigentlich Babybauch. (Werner Klak) Fotos: Werner Klak