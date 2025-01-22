NISTERAU – Seitenscheibe in Nisterau beschädigt

Samstag, 20.06.2026, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein weißer Personenkraftwagen Opel Astra mit WW-Kennzeichen die Landesstraße 293 zwischen Nisterau und Hof. Ein dunkler Audi mit WW-Kennzeichen kam von hinten herangefahren und überholte das langsamere Fahrzeug. Bei diesem Überholvorgang wurde plötzlich die Scheibe der Fahrertür des Opel beschädigt. Nach Spurenlage traf ein unbekannter Gegenstand die Scheibe von außen, der geworfen oder geschleudert worden sein dürfte. Der Verdacht richtet sich gegen den Beifahrer des Audi. Es liegen Hinweise zu dem Fahrzeug vor, die derzeit weiterermittelt werden. Insbesondere der Fahrer dieses Audi und der Beifahrer werden gebeten, sich mit der Polizei Hachenburg, 02662 95580, in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei