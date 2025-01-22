BRAUBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 335 – Motorradfahrer schwer verletzt

Am 20.06.2026 ereignete sich gegen 10:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 335 zwischen Braubach und Dachsenhausen. Eine Pkw-Fahrerin befuhr die L 335 in Richtung Dachsenhausen. Als sie nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Notarzt musste mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallörtlichkeit eingeflogen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L 335 musste zum Zweck der Unfallaufnahme für drei Stunden gesperrt werden. Quelle: Polizei