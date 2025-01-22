UNKEL – Königsschießen in Unkel – Bürger- und Junggesellenverein laden ein

Die Unkeler Kirmes vom 31. Juli bis 02. August rückt immer näher. In diesem Jahr findet das traditionelle Königsschießen bereits zwei Wochen vor der Kirmes statt. Hierzu laden der Bürger- und Junggesellenverein Unkel am Sonntag, den 19. Juli in die Grillhütte „Im Gerhardswinkel“ in Unkel ab 11 Uhr ein.

Gesucht werden die Nachfolger der amtierenden Könige Jürgen Göllner und Adrian Veithen.

Beide Vereine freuen sich auf zahlreiche Besucher, die dem spannenden Wettkampf zur Ermittlung der diesjährigen Majestäten beiwohnen.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich bestens gesorgt. So warten neben kühlen Getränken, leckere Würstchen und Steaks vom Grill sowie ein reichhaltiges Kuchenbuffet auf Sie. Für die Kinder wird es neben einer Hüpfburg, den „Heißen Draht“ sowie weitere Attraktionen geben. Die Kinderattraktionen werden uns freundlicherweise von der BHAG zur Verfügung gestellt. Der Bürger- und Junggesellenverein Unkel freuen sich auf Ihr Kommen!