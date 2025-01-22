HACHENBURG – Trunkenheitsfahrt in Hachenburg

Samstag, 20.06.2026, gegen 02:40 Uhr, wurde ein Personenkraftwagen in Hachenburg, Alexanderring, durch eine Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem dessen auffällige Fahrweise durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer gemeldet worden war. Aufgrund der festgestellten Alkoholisierung wurde dem 30jährigen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Hachenburg eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde wegen des zu erwartenden Entzuges der Fahrerlaubnis inzwischen sichergestellt. Quelle: Polizei