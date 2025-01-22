KIRBURG – NEUNKHAUSEN – Verfolgung eines Motorrades durch Kirburg und Neunkhausen

Samstag, 20.06.2026, führte eine Streife ab 00:00 Uhr eine Verkehrskontrolle in Kirburg durch. Um 00:22 Uhr fuhren zwei motorisierte Zweiräder heran, von denen eines kein Kennzeichen hatte. Die Anhaltezeichen wurden ignoriert, die Fahrer flüchteten. Bei der Verfolgung trennten sich die Flüchtigen, das Fahrzeug ohne Kennzeichen wurde durch mehrere Ortschaften verfolgt. Bei Neunkhausen kam es zu einer Berührung zwischen Motorrad und Streifenwagen, der dabei leicht beschädigt wurde. Nach weiterer Flucht stürzte das Motorrad auf einem regennassen Feldweg. Der Fahrer flüchtete zu Fuß weiter, konnte aber durch die folgenden Beamten gestellt und festgehalten werden. Er wurde bei der gesamten Aktion nicht verletzt, sein Fahrzeug nicht beschädigt. Der vorhandene Führerschein des 15jährigen aus der Verbandsgemeinde Rennerod erlaubte nicht das Führen des zu schnellen Motorrades. Neben dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis dürften durch das gefährdende, schädigende und rücksichtslose Fluchtverhalten weitere Verkehrsstraftaten erfüllt worden sein. Der Roller wurde sichergestellt, um die erreichbare Geschwindigkeit zu ermitteln. Quelle: Polizei