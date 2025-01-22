WÖLMERSEN. Gartenparty in der Kirche im Westerwald

„Multi-Millionär Benno Bonzen lädt zur Gartenparty in die Kirche im Westerwald (Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde) ein“. So erklang es am Sonntagvormittag im Gotteshaus der Gläubigen. Am Dienstag, 28. April geht es um 16 Uhr los. Das Angebot ist jeden Dienstag bis zum 23. Juni zur gleichen Zeit.

Die Einladung gilt für Kinder ab drei Jahren, die sogenannten Adventure Juniors, also diejenigen, die Abenteuer lieben. Ab der ersten Schulklasse bis zum 11. Lebensjahr sind es bereits die Abenteuersenioren. Die Eltern dürfen sich in der Zeit bis 17:30 Uhr an Kaffee und Kuchen erfreuen. Die Kirche im Westerwald in der Hauptstraße 29 in Wölmersen ist seit Jahrzehnten aktiv. Gegründet wurde die Gemeinde von Anton Schulte.

Gönn Dir eine Pause, ist das Motto der Freizeitgestaltung, die von der Gemeindeleitung ins Leben gerufen wurde. Eltern haben ihre Kinder 24/7 und sind froh, wenn sie eine kostenlose Freizeit bekommen, so eine der Gemeindemitglieder, die selbst drei Sprösslinge zu Hause hat. Eine rätselhafte Gartenparty heißt es von Seiten derjenigen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie sie die 90 Minuten mit den Kindern gestalten. Es sind professionelle Schauspieler mit christlichem Hintergrund, so ein zweiter Beobachter. „Gehe mit uns auf Entdeckungsreise“, heißt es in der Vorankündigung, die es spannend macht. Herzblut und viel ehrenamtliches Engagement steckt hinter der christlichen Geschichte in Wölmersen, einer Gemeinde, die im Westerwald sowie in weiten Teilen Deutschlands und in der Welt vorbildlich sei, so ein unabhängiger Beobachter, der die Gemeinde seit vielen Jahren kennt. Die Menschen des Ortes seien immer hilfsbereit und sähen dies als eine Selbstverständlichkeit an, fügte er weiter hinzu.

Am Vormittag des 26. April führte unsere Zeitung ein interessantes Gespräch mit einem Gläubigen aus Hamburg, der das Wochenende mit seiner Gattin nutzte, um einen Freund aus der Gemeinde zu besuchen. Er war erstaunt darüber, was diese Gemeinde auf die Beine stelle. 8 Livemusiker gestalteten den Gottesdienst mit einer interessanten Predigt von Jonathan, der mit Wölmersen tief verwurzelt ist und sich ein Leben ohne diese Gemeinde nicht mehr vorstellen kann, bemerkte er selbst. Er kümmert sich um die Jugendarbeit und steckt viel Engagement in seine tägliche Arbeit im Sinne der Gläubigen.

Für sieben Wochen ist die Abenteuerreise für die Kinder geplant. Was in dieser Zeit auf sie zukommen wird, bleibt ein Geheimnis, so die Gemeindeleitung. Zum Beispiel, was hinter dem Reichtum von Benno Bonzen steckt. Und welches Geheimnis in der Tasche steckt? Alles Fragen, die am Dienstag hoffentlich beantwortet werden, so ein Fünfjähriger, den wir fragten, ob er sich auf das Treffen freue. Dem Veranstalter ist es wichtig zu vermitteln, dass es sich um eine erlebnispädagogische Veranstaltung handele, die christliche Werte und Inhalte vermittelt.

Die Ortsgemeinde Wölmersen mit rund 380 Einwohnern liegt an einem Südhang auf rund 300 Metern über dem Meeresspiegel. Der ursprüngliche Name des Dorfes war Wilmershuißen. Urkundlich erwähnt wurde das Dorf erstmals 1413. Die Gründung der Siedlung wird auf das 8. oder 9. Jahrhundert geschätzt. Im Jahr 1620 zählte Wölmersen 15 Häuser, damals Räuche genannt. (Werner Klak)