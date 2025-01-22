WISSEN – Jahreshauptversammlung des DRH Ortsverein Wissen – Kontinuität und Veränderungen

DRK Ortsverein Wissen hatte Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen. Dicht gefüllt war der Saal der Gaststätte „Old Bakery“ in Wissen, als der langjährige Vorsitzende des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes, Michael Wagener, die diesjährige Jahreshauptversammlung eröffnete.

In großer Zahl waren die Mitglieder aus den drei Bereitschaften Birken-Honigsessen, Katzwinkel und Wissen erschienen, auch um einen neuen Vorstand des Vereins für die nächsten fünf Jahre zu wählen.

Traditionsgemäß stand am Beginn des Treffens jedoch das Gedenken an die im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder. Für die Bereitschaft Katzwinkel waren Ernst Bröhl mehr als sieben Jahrzehnte und Stefan Schmidt mehr als sechzig Jahre aktiv gewesen. Immer wieder hatten sie Verantwortung übernommen und die Ideale des Rotkreuz – Gründers Henri Dunant in vorbildlicher Art und Weise gelebt. Ihrer und aller verstorbenen Helfer weltweit zu Ehren erhoben sich die Anwesenden von ihren Plätzen und wünschten ihnen ein Ruhen in Frieden.

In seinen Bericht nahm Michael Wagener auf das gute Miteinander im Ortsverein im abgelaufenen Jahr Bezug. Dies sei in den letzten drei Jahrzehnten der Regelfall gewesen und es gelte diese Arbeitsgrundlage auch für die Zukunft zu erhalten. Die detaillierten Tätigkeiten ergaben sich aus den umfangreichen Vorträgen der drei Bereitschaften, sowie dem von Ayleen Kreit verlesenen und ebenfalls höchst erfreulichen Bericht des Jugendrotkreuzes.

Auch die Kassenlage des Ortsvereins ist in Ordnung, was Schatzmeisterin Ramona Höfer mit prägnanten Zahlen darstellen konnte und durch die Kassenprüfer Peter Wasser und Josef Höfer bestätigt wurde. Josef Höfer beantragte daher die Entlastung des Vorstandes für 2025 und die Mitglieder folgten dem einstimmig.

Nach fünf Jahren stand nunmehr wieder die Neuwahl des Vorstandes an. Seit 1996 war Marion Profitlich Schriftführerin und Schatzmeisterin Ramona Höfer amtierte über fünf Wahlperioden, also 25 Jahre. Beide hatten im Vorfeld der Jahreshauptversammlung erklärt, nicht mehr für ein Vorstandsamt kandidieren zu wollen. Die Anwesenden bedauerten diese Entscheidungen, hatten aber Verständnis und beiden Damen wurde zum Dank für ihre hervorragende Arbeit jeweils ein Blumenstrauß überreicht.

Auch Michael Wagener ist seit 30 Jahren als Vorsitzender im Amt und er erhielt ebenfalls ein Blumengeschenk. Ähnlich wie der stellvertretende Vorsitzende Toni Leidig und DRK Arzt Dr. Markus Schneider wurde Wagener von der Versammlung wiedergewählt. Neue Schatzmeisterin ist jetzt Leonie Holschbach und das Amt des Schriftführers liegt nunmehr in den Händen von Marvin Würtz.

Als Bereitschaftleiterin gehört Ulrike Wirtgen dem Vorstand an, sowie als Beisitzer Lars Brian Lauer, Silas Orthen und Udo Schmidt. Ayleen Kreit vertritt das Jugendrotkreuz und die Kasse wird in Zukunft von Josef Höfer und Dirk Rödder geprüft.

Die Gewählten dankten für das Vertrauen der Mitglieder und der Vorsitzende konnte eine harmonische Versammlung mit der Einladung zu einem gemeinsamen Essen schließen.