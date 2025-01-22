HEDDESDORF – SPD-Ortsvereins Heddesdorf – Neuer Vorstand mit Alexandra Eidenberg an der Spitze

Auf der jüngsten Mitgliederversammlung wählten die Heddesdorfer Genossinnen und Genossen einen neuen Vorstand. Einstimmig wurde Alexandra Eidenberg in das Amt als Vorsitzende gewählt. Ihr zur Seite stehen Sven Lefkowitz als Stellvertreter, Thomas Mandl als Kassierer und Thomas Peil als Schriftführer sowie Norbert Leufgen, Markus Dinkel und Jürgen Straub und Claas Busch als Beisitzer.

Der neue Vorstand hat sich vorgenommen, neben der stärkeren Einbindung der Mitglieder auch die Ortsbegehungen und Bürgergespräche wieder zu verstärken sowie weitere Initiativen in den Ortsbeirat Heddesdorf einzubringen.

Erster Gratulant der neuen Vorsitzenden war SPD-Stadtverbandsvorsitzender Janick Helmut Schmitz, der als Versammlungsleiter die Vorstandswahlen durchführte. Er sagte dem neuen Team seine Unterstützung zu und wünschte alles Gute für die zukünftige Arbeit in Heddesdorf.