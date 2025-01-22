WISSEN – Ski-Club Wissen startet in eine actionreiche 4. Bikepark-Saison – Große Saisoneröffnung am Sonntag, den 03. Mai 2026

Der Ski-Club Wissen e.V. startet mit Vollgas in seine vierte Bikepark-Saison. Nach intensiven Vorbereitungen und umfangreichen Streckenarbeiten öffnet der Bikepark am Sonntag, den 03. Mai 2026, ab 10:00 Uhr offiziell seine Tore. Der Verein freut sich, alle Biker und Besucher zu einem actionreichen Saisonstart begrüßen zu dürfen.

Ein fordernder Winter hatte den Trails ordentlich zugesetzt – doch das engagierte Bikepark-Team hat ganze Arbeit geleistet. Mit viel Leidenschaft, Muskelkraft und unzähligen ehrenamtlichen Stunden wurden die bestehenden Strecken sorgfältig instandgesetzt, ausgebessert und liebevoll für die neue Saison aufpoliert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die vertrauten Lines präsentieren sich in Topzustand und bieten unseren Gästen wieder garantierten Fahrspaß auf bewährt hohem Niveau.

Starke Partnerschaft mit Ebener Zweiradsport

Unterstützung gibt es auch in diesem Jahr vom langjährigen Kooperationspartner Ebener Zweiradsport aus Niederroßbach. Das Expertenteam ist am Eröffnungswochenende mit einem Infostand vor Ort und berät zu Themen wie Bike-Ausstattung, Technik oder optimaler Streckenwahl – kompetent, freundlich und praxisnah.

Saisonkarten für Mitglieder und Genuss abseits der Trails

Ein besonderes Schmankerl für alle Vereinsmitglieder: Auch in diesem Jahr sind wieder Saisonkarten erhältlich, die uneingeschränkten Zugang zum Bikepark während der gesamten Öffnungszeiten bieten – ideal für Vielnutzer und Enthusiasten. Kinder unter 10 Jahren (nur Mitglieder) zahlen für die Benutzung des Bikeparks keinen Eintritt.

Neben rasantem Bike-Vergnügen ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: Mit Gegrilltem, Süßem und kühlen Getränken lässt sich das Wochenende in entspannter Atmosphäre genießen.

Mehr als nur Bikepark: Ausfahrten und Kurse

Das Angebot des Ski-Clubs Wissen geht längst über den Bikepark hinaus. Jeden Dienstag lädt das Bikepark-Team zur gemeinsamen MTB-Ausfahrt ein – wahlweise in Wissen selbst oder im umliegenden Westerwald. Darüber hinaus stehen an ausgewählten Wochenenden und Brückentagen größere Touren zu attraktiven Bike-Destinationen im Umkreis von rund zwei Fahrstunden auf dem Programm.

Neu in der kommenden Saison: Der Verein bietet außerdem MTB-Kurse für Einsteiger an, um den Start ins Mountainbiken so entspannt wie möglich zu gestalten. Speziell für alle, die sich im Dirt-Bereich ausprobieren oder ihr Können verbessern möchten, veranstaltet der Verein gemeinsam mit seinem Partner WheelArt Dirt-Kurse.

Wer bei einer der Ausfahrten dabei sein möchte oder Fragen rund um den Bikepark hat, bekommt alle weiteren Informationen per E-Mail unter info@bikepark-wissen.de.

Highlights im Eventkalender 2026

Auch abseits des regulären Fahrbetriebs erwartet die Besucher in dieser Saison ein echtes Programm-Feuerwerk. Zwei Termine sollten sich Fans schon jetzt dick im Kalender markieren:

Juli 2026 – Werksfest, Runde 2: Gemeinsam mit unserem Partner SCHANZENWERK geht unser beliebtes Werksfest in die zweite Runde. Freut euch auf spektakuläre Tricks von Profi-Fahrern und verschiedene Wettbewerbsformate, die für Gänsehaut-Momente sorgen werden. August 2026 – Westerwälder Enduro 3 Cup: Der Bikepark Wissen ist stolzer Auftakt-Austragungsort einer brandneuen, dreiteiligen Rennserie im Westerwald. Wer Rennluft schnuppern oder selbst in die Pedale treten möchte, ist hier genau richtig.

Der Ski-Club Wissen freut sich auf zahlreiche Biker, Besucher und den gemeinsamen Auftakt in eine spektakuläre Bikepark-Saison 2026.