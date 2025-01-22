ÖLSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Ölsen
ÖLSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Ölsen
Am Montag, 04. Mai 2026, findet im Bürgerhaus Ölsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)
- Grundstücksangelegenheiten
- Verschiedenes
Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:45 Uhr)
- Veranstaltungen der Ortsgemeinde 2026
- Anlage von Stillgewässer auf der Rainwiese
- Einwohnerfragestunde
- Verschiedenes
Michael Kirchner, Ortsbürgermeister