Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

ÖLSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Ölsen

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ÖLSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Ölsen

Am Montag, 04. Mai 2026, findet im Bürgerhaus Ölsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)

  1. Grundstücksangelegenheiten
  2. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:45 Uhr)

  1. Veranstaltungen der Ortsgemeinde 2026
  2. Anlage von Stillgewässer auf der Rainwiese
  3. Einwohnerfragestunde
  4. Verschiedenes

Michael Kirchner, Ortsbürgermeister

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