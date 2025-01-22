ÖLSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Ölsen

Am Montag, 04. Mai 2026, findet im Bürgerhaus Ölsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)

Grundstücksangelegenheiten Verschiedenes

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:45 Uhr)

Veranstaltungen der Ortsgemeinde 2026 Anlage von Stillgewässer auf der Rainwiese Einwohnerfragestunde Verschiedenes

Michael Kirchner, Ortsbürgermeister