MAMMELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mammelzen
MAMMELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mammelzen
Am Montag, 04. Mai 2026, findet im Dorfgemeinschaftshaus Mammelzen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 18:30 Uhr
- Grundstücksangelegenheiten
- Informationen des Ortsbürgermeisters
Öffentliche Sitzung, Beginn: 19:00 Uhr
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Bestätigung einer Eilentscheidung Deckensanierung „Im Kappesgarten“
- Sanierung Wirtschaftsweg Waldstraße – B256 Auftragsvergabe Straßenbauarbeiten
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Stefan Schmidt, Ortsbürgermeister