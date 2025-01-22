MAMMELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mammelzen

Am Montag, 04. Mai 2026, findet im Dorfgemeinschaftshaus Mammelzen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 18:30 Uhr

Grundstücksangelegenheiten Informationen des Ortsbürgermeisters

Öffentliche Sitzung, Beginn: 19:00 Uhr

Informationen des Ortsbürgermeisters Bestätigung einer Eilentscheidung Deckensanierung „Im Kappesgarten“ Sanierung Wirtschaftsweg Waldstraße – B256 Auftragsvergabe Straßenbauarbeiten Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Stefan Schmidt, Ortsbürgermeister