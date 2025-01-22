Bürgerkurier

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MAMMELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mammelzen

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MAMMELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mammelzen

Am Montag, 04. Mai 2026, findet im Dorfgemeinschaftshaus Mammelzen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 18:30 Uhr

  1. Grundstücksangelegenheiten
  2. Informationen des Ortsbürgermeisters

Öffentliche Sitzung, Beginn: 19:00 Uhr

  1. Informationen des Ortsbürgermeisters
  2. Bestätigung einer Eilentscheidung Deckensanierung „Im Kappesgarten“
  3. Sanierung Wirtschaftsweg Waldstraße – B256 Auftragsvergabe Straßenbauarbeiten
  4. Verschiedenes
  5. Einwohnerfragestunde

Stefan Schmidt, Ortsbürgermeister

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